Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Verona avrebbe avviato una trattativa con la Lazio per Mario Gila, difensore spagnolo che nella scorsa stagione non ha avuto molto spazio.

VERONA, PIACE GILA PER LA DIFESA: SI TRATTA CON LA LAZIO

L’affare deve ancora entrare nel vivo, ma sembrano esserci i margini per arrivare ad una quadra. Per l’ex Real Madrid lo scorso anno 13 presenze stagionali, di cui 4 in Serie A e 9 tra Europa e Conference League.

