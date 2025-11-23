Verona-Parma, sfida salvezza tutta gialloblù: Pellegrino decisivo
© foto Stefano D’Offizi
Dall’inviato a Verona A.C. -Giornata speciale allo stadio Bentegodi con l’Hellas Verona maschile contro il Parma e poi subito sullo stesso campo il femminile sostenuti da un grande pubblico in questa fredda ma soleggiata domenica di novembre.
Primi due minuti, squadra di Zanetti immediatamente all’attacco e doppio tentativo di Giovane prima del vantaggio al 7′ sottoporta di Orban, pronto a sfruttare una bella azione sulla sinistra di Bernede ma in fuorigioco dopo controllo Var. L’attaccante ci riprova al 10′, proseguendo la costante proiezione offensiva veneta ma al 18′ il gol lo trova di testa Mateo Pellegrino che ribadisce in porta la traversa colpita da Sorensen.
Dopo un buon inizio, la partita scende di tono e tra interruzioni, errori tecnici e ritmi bassi si va all’intervallo sullo 0-1.
Nella ripresa, prima parata di Montipò su Cutrone, emiliani che controllano senza accelerare e frustrazione che aumenta per il Verona che prova a cambiare l’inerzia con qualche cambio. Continua a mantenere l’alta media di tiri verso la porta Giovane, nuovo tentativo al 57′ ma ducali pericolosi quando decidono di colpire come al 63′ con ancora Cutrone e poi la punizione guadagnata da Bernabè. Due minuti dopo, il brasiliano trova l’1-1 anche in maniera fortunosa davanti al portiere Corvi, riaccendendo l’ambiente e dando nuova spinta per la parte finale di match.
A raffreddare gli entusiasmi, errore di Giovane in disimpegno, ancora Pellegrino a dieci minuti dalla fine davanti a Montipó: pallonetto per l’1-2 Parma che vale tre punti pesanti per la gioia dei tanti tifosi nella parte superiore del settore ospiti; scaligeri ultimi in classifica con la Fiorentina.
Nel prossimo turno, altra scontro diretto per l’Hellas in trasferta contro il Genoa mentre il Parma ospiterà l’Udinese.
HELLAS VERONA: Montipò; Bella-Kotchap (87′ Harroui), Nelsson (64′ Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (1′ st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (54′ Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (64′ Sarr)
Allenatore: Paolo Zanetti
PARMA: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (77′ Benedyczak), Bernabè (84′ Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (77′ Valeri), Pellegrino
Allenatore: Carlos Questa
Ammoniti: Delprato, Giovane, Al-Musrati, Nunez, Frese
Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino
