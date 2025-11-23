Verona Parma, formazioni ufficiali e informazioni sulla diretta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Novembre 2025 · Aggiornato il 23 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le scelte dell’Hellas Verona

La sfida tra Hellas Verona e Parma illumina la 12ª giornata di Serie A. La squadra di Paolo Zanetti scende in campo con il 3-5-2, affidandosi a Lorenzo Montipò tra i pali. In difesa spazio a Bella-Kotchap, Nelsson e Frese, mentre sulle fasce agiscono Belghali e Bradaric. A centrocampo il trio formato da Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede, chiamato a dare equilibrio e ritmo. In avanti fiducia a Giovane e Orban, coppia scelta per interpretare un attacco dinamico e aggressivo.

Il Parma punta sulla solidità

Il Parma di Carlos Cuesta risponde con un 3-5-2 pensato per controllare gli spazi e colpire in velocità. In porta c’è Corvi, protetto da una linea composta da Delprato, Troilo e Valenti. Gli esterni sono Britschgi e Sorensen, mentre la regia è affidata a Bernabè, supportato da Keita e Lovik. Davanti agiscono Cutrone e Pellegrino, una coppia che unisce movimento e fisicità.

Verona-Parma, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.



A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. Allenatore: Carlos Cuesta

Dove seguire il match

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli utenti possono seguirla tramite smart tv o tramite app su dispositivi come SkyQ, PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e Timvision Box. Disponibile anche il canale DAZN 1, riservato agli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione dedicata.

