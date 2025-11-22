Verona-Parma, Cuesta: “In crescita e fiducia, responsabili e concentrati, leggere i momenti. Guaita? Sarà valore aggiunto”

Alessandro Collu · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Carlos Cuesta ha da poco concluso la conferenza stampa che presenta la trasferta del Parma sul campo dell’Hellas Verona in programma domani all’ora di pranzo. Così il tecnico degli emiliani:

“Il nuovo portiere Guaita? Il suo ruolo sarà come quello degli altri, aggiungere valore alla squadra; è venuto ieri, sarà in trasferta con noi, non sappiamo se sarà a disposizione per questioni di transfert ma adesso deve adattarsi al nostro contesto, ambiente e siamo sicuri che ci aggiungerà grande valore per la sua esperienza e qualità tecniche”.

Su Verona-Parma: “Abbiamo fatto due settimane di lavoro intenso, di qualità, la squadra si vede che è in crescita; domani sarà dura, una squadra con esperienza, molto diretta, dovremo essere molto concentrati, essere precisi a leggere i momenti della partita, avere lucidità per portarla dove vogliamo noi. Stiamo migliorando il processo del nostro gioco, all’inizio non trovavamo tanta fluidità in attacco, dobbiamo difendere molto bene e anche attaccare, giocare con responsabilità, concentrazione e fiducia che ci permetterà di essere più fluida e migliore in tutte le fasi“.

I tanti recuperi: “Si allenano molto bene, i problemi di scelta ci sono perché sempre ci sono dubbi, tanti a centrocampo e in avanti ma c’è concorrenza in tutti i reparti, competitività e provano a rendermi difficili le scelte“.

Cuesta conclude: “Se siamo al nostro massimo possiamo competere con chiunque. C’è stato tempo per lavorare con intensità e qualità, speriamo si possa trasferire in campo. Il portiere che giocherà domani è preparato, difendiamo in undici, tutti con la stessa voglia di far bene. Spero nell’entusiasmo della gente e dei tifosi, li sentiamo affianco e ho sentito fiducia“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Parma.

