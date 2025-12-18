Verona, offerta dal Necaxa per Mosquera: il colombiano riflette

Offerta ufficiale dal Messico

Il mercato invernale entra nel vivo e coinvolge anche l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da César Luis Merlo, il Necaxa ha presentato un’offerta formale per Daniel Mosquera, attaccante colombiano arrivato in Serie A nel luglio 2024. Il club di Liga MX punta ad acquisire i diritti completi del giocatore, ma al momento non è ancora arrivata una risposta ufficiale dalla società gialloblù.

La posizione del Verona

Il Verona valuta con attenzione la proposta. Mosquera ha un contratto lungo, in scadenza a giugno 2028, e rappresenta un profilo utile per profondità e caratteristiche fisiche. In questa stagione ha collezionato 10 presenze in Serie A, servendo due assist, ma senza trovare continuità dal primo minuto. Un elemento che pesa nelle riflessioni del club e dello stesso calciatore.

Il desiderio di maggiore minutaggio

A 29 anni, Daniel Mosquera sta considerando seriamente l’ipotesi di cambiare aria. L’idea di tornare protagonista, con un ruolo centrale e maggiore spazio, rende la pista Necaxa concreta. La Liga MX offrirebbe visibilità, continuità e un progetto tecnico costruito su misura.

Valutazione e scenari di mercato

Il valore di mercato del colombiano, stimato da Transfermarkt in 1,50 milioni di euro, rende l’operazione accessibile. Molto dipenderà dalla formula e dalla volontà del Verona di privarsi del giocatore a stagione in corso. I prossimi giorni saranno decisivi: il dialogo è avviato e la sensazione è che la trattativa possa entrare presto nel vivo.