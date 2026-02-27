Verona-Napoli, Sammarco: “Intensità, attenzione e concentrazione, sperando basti”

Paolo Sammarco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga dell’Hellas Verona contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“I recuperati sono Gagliardini, Valentini e Akpa che torna dalla squalifica; partita difficile, complicata, una squadra molto forte e da parte nostra abbiamo lavorato per cercare di metterli in difficoltà e fare una grande partita“.

La gara dell’andata a Napoli è stata intensa: “Non so se basterà ma bisognerà avere intensità, grande attenzione e concentrazione. Dovremo lasciare pochi spazi, saranno aggressivi“.

Le parole di Sogliano in settimana: “Sono dodici partite da fare al massimo, prendere partita per partita. Bisogna ripartire con grande professionalità e dedizione, mettere tutto in campo“.

Sammarco aggiunge: “Tutti devono dimostrare di meritare questa piazza, deve scattare qualcosa anche a livello personale, me compreso.

L’attacco? Sarr ha più spinto e velocità, Mosquera grande forza fisica, è un lottatore, potrebbero partire tutti e due dall’inizio. Gagliardini? Sta bene, ha fatto una settimana di lavoro da solo, è disponibile al cento per cento; Suslov sta bene, viene da un percorso più lungo, bisogna capire quanto ne avrà; Harroui è cresciuto ma deve ancora farlo a livello di continuità. Mi aspetto tanto a livello caratteriale da chi rientra“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club scaligero.