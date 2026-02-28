Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere il match

Le scelte di Sammarco

La 27ª giornata di Serie A propone la delicata sfida tra Verona e Napoli, entrambe reduci da una sconfitta contro Sassuolo e Atalanta. Al Bentegodi servono risposte immediate.

Nel Verona, Paolo Sammarco deve fare i conti con le squalifiche di Orban e Al-Musrati. In attacco spazio alla coppia Sarr-Bowie, chiamata a garantire profondità e fisicità. A centrocampo tornano disponibili Gagliardini e Akpa-Akpro, mentre restano indisponibili Lovric e Bernede. Sulla destra sarà adattato Bradaric, viste le assenze di Lirola e Belghali.

Le mosse di Conte

Nel Napoli, Antonio Conte potrebbe rinunciare ancora a McTominay, non al meglio, oltre agli infortunati Anguissa e De Bruyne. In avanti spazio a Elmas e Vergara alle spalle di Hojlund, con Alisson Santos destinato inizialmente alla panchina. In mediana novità Gilmour accanto a Lobotka. Sulle corsie pronti al rilancio Politano e Spinazzola, mentre la difesa sarà guidata da Buongiorno. In porta ballottaggio tra Milinkovic e Meret.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Dove vederla in tv

La gara, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, app e canale dedicato su Sky.