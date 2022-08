VERONA-NAPOLI

Dall’inviato a Verona –

Prima di Serie A 2022/2023 anche per Hellas Verona e Napoli che si affrontano allo stadio Bentegodi in una giornata di Ferragosto non eccessivamente calda rispetto alle settimane scorse.

Curiosità per vedere da un lato la crescita dei campani guidati dal mister Luciano Spalletti mentre i veneti voltano pagina dopo le annate Juric-Tudor ripartendo da Gabriele Cioffi e dalla brutta eliminazione casalinga in Coppa Italia contro il Bari che ha alimentato un preventivo scetticismo generale.

Dopo il ricordo per lo scomparso Garella, portiere dello Scudetto del Verona e successivamente con un passato anche a Napoli, si passa al campo con il primo intervento di Montipó al 13′, attento nel deviare in angolo un tiro di Zielinski. Ospiti che aumentano la loro pericolosità con le discese di Lozano e qualche tiro da fuori, Verona nella metà campo difensiva e raramente in grado di ripartire, anche se al 28′ Hongla sfiora il vantaggio, Meret costretto al calcio d’angolo che poi risulta vincente per Kevin Lasagna: 1-0.

Entusiasmo dei tifosi di casa ma andamento non cambi: Napoli a testa bassa, al 33′ testa di Anguissa che trova il palo ma pochi minuti dopo, ecco il pari di Kvaratskhelia.

Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Ilic, Tameze, Hongla, Lazovic; Henry, Lasagna

Allenatore: Gabriele Cioffi

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Luciano Spalletti

