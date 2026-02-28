Verona-Napoli, ad Hojlund risponde Akpa-Akpro ma al 95′ decide Lukaku

Dall’inviato a Verona – Gara sentita allo stadio Bentegodi quella tra l’Hellas ultimo e il Napoli terzo davanti a circa ventimila spettatori con il fresco ex Giovane che sfida i suoi ex compagni: con l’assenza di McTominay, salta il confronto scozzese con Bowie, presente davanti nell’attacco gialloblù e arrivato proprio in sostituzione del brasiliano.

Avvio shock del Verona colpito, come spesso accade, alla prima occasione: dopo soli 2′, il colpo di testa di Hojlund si alza nella traiettoria e batte Montipó per lo 0-1.

Il Napoli continua a fare ciò che vuole e si rende pericoloso con Lobotka e rischia solo in una occasione al 18′ con un buon recupero di Edmundsson e la palla giocata da Bowie. Minuti successivi con qualche accenno gialloblù prima della respinta di Montipó sulla conclusione centrale di Elmas.

Al 36′, ancora il faroense Edmundsson in evidenza con un salvataggio che evita il raddoppio ospite. Conte non del tutto soddisfatto in una partita da chiudere ma all’intervallo il vantaggio è minimo.

Nella ripresa, al 65′ arriva improvvisamente il pareggio di Akpa-Akpro: pubblico che si anima, avversari e Conte che si innervosiscono e sostituzioni tra le quali c’è Gilmour, scozzese in rappresentanza azzurra per il confronto regionale con Bowie e Giovane, fischiato da buona parte del suo ex stadio.

Chiude bene l’Hellas, addirittura in avanti nel finale ma al 95′, ancora sfortuna scaligera che subisce la rete di Lukaku, assistito proprio da Giovane che nel post gara ha dichiarato di essere contento per l’assist e la vittoria, pur rimanendo molto legato ai sei mesi trascorsi a Verona.

Nel prossimo turno, il Napoli ospiterà il Torino mentre trasferta a Bologna per il Verona.

VERONA-NAPOLI: TABELLINO

Hellas Verona: Montipò; Bella-Kotchap (55′ Frese), Nelsson, Edmundsson; Oyegoke (69′ Suslov), Akpa-Akpro (81′ Niasse), Gagliardini, Harroui (81′ Slotsager), Bradaric; Bowie, Sarr (55′ Mosquera)

Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli: Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano (77′ Mazzocchi), Lobotka (72′ Gilmour), Elmas, Spinazzola (51′ Gutierrez); Vergara (77′ Giovane), Alisson Santos (72′ Lukaku); Hojlund

Allenatore: Antonio Conte

Ammoniti: Akpa-Akpro, Vergara, Elmas, Juan Jesus, Lukaku

Arbitro: Andrea Colombo di Como