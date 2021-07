VERONA MONTIPO’ – Cambio di portiere in vista in casa Verona. Il club veneto è infatti vicinissimo all’acquisto di Lorenzo Montipò.

Come riporta Sky Sport, l’Hellas ha trovato l’accordo con il Benevento per il passaggio dell’estremo difensore in gialloblu. Montipò arriverà al Verona in prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore è prevista la chiusura definitiva.

VERONA MONTIPO’ – L’arrivo di Montipò implica di conseguenza la cessione di Marco Silvestri, ormai promesso sposo dell’Udinese.

Dopo la cessione di Musso all’Atalanta, i bianconeri erano di fatto senza il portiere titolare e l’obiettivo numero uno è stato fin da subito il giocatore del Verona. Prima di affondare il colpo, però, i friulani hanno dovuto attendere la mossa del Verona. Silvestri passa all’Udinese per 2,5 milioni di euro più bonus e lunedì svolgerà le visite mediche.

LEGGI ANCHE: