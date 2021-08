Lorenzo Montipò, nuovo portiere dell’Hellas Verona arrivato dal Benevento è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Sarei contento se molta gente puntasse su di me come sorpresa ma io punto ai fatti veri, sono contento che ci siano molte aspettative e sono qui per ripagare la fiducia che la società ha voluto darmi. Spero di farlo sul campo e con il lavoro. Il Verona l’ho affrontato molto bene da avversario, so della squadra che è stata in B e poi in A con due diversi allenatori. Con Marco Silvestri ho parlato anche fuori dal campo, il suo percorso è stato in crescita ed è stato un ottimo portiere, gli auguro il meglio e spero di prendere la sua eredità“.

Le condizioni di Montipò: “Il preparatore dei portieri l’ho avuto a Novara, so a che punto porta il portiere e sono molto soddisfatto di averlo qui. L’operazione al ginocchio è andata bene, sono pronto“.

Gli obiettivi: “Questa è una piazza che ripaga il duro lavoro e la dedizione che metti in campo. Il contratto duraturo ancora meglio, un’occasione che non voglio farmela scappare. Non sono perfetto ma con il lavoro e la concentrazione giusta si può arrivare a livelli alti“.

Qui, il video pubblicato dai canali ufficiali del club veneto.

