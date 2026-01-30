Verona, l’esperienza di Lovric fino al termine della stagione: ufficiale
Alla vigilia dell’importante trasferta di campionato a Cagliari, l’Hellas Verona ufficializza l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Sandi Lovric dall’Udinese.
Il ventottenne centrocampista austriaco, cresciuto nello Sturm Graz con il quale ha raggiunto le 79 presenze tra campionato e coppe europee ha incrementato i suoi numeri in Svizzera con la maglia del Lugano – 108 presenze, 12 gol e 21 assist – prima di arrivare in Italia – 117 presenze, 9 gol e 14 assist tra Serie A – nei quattro anni in Friuli con l’Udinese.
La nota del club veronese si conclude dando il consueto “caloroso benvenuto” augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù”.
Il club bianconero ringrazia i il giocatore “per la grande professionalità sempre dimostrata e un grande in bocca al lupo per questo finale di stagione”.