Verona-Lecce 1-1, tutto nel primo tempo: così al Bentegodi

Alessandro Collu
Verona tifosi - Curva Sud (Alessandro C)

Dall’inviato a Verona – Attesa allo stadio Bentegodi per lo scontro diretto tra Hellas e Lecce in uno stadio sold out, agevolato anche dalla buona politica dei prezzi: la vittoria contro il Parma dell’Empoli che ha superato i salentini in classifica lasciandoli terz’ultimi rende ancora più importante conquistare punti per la squadra di Giampaolo ma con una vittoria, il Verona festeggerebbe oggi l’aritmetica salvezza davanti al proprio pubblico in una giornata speciale a quarant’anni dallo storico Scudetto gialloblù.

Dopo le ultime brutte prove casalinghe, la tendenza non sembra cambiare: nel primo tempo meglio gli ospiti, più determinati e pericolosi, in vantaggio al 23′ con il solito Krstovic che pesa ogni volta presente sul campo; al 40′, però, Diego Coppola rimette di testa il match sull’1-1.

Nella ripresa, subito ancora il difensore veronese vicino al gol e poi la risposta del Lecce che insidia la porta difesa da Montipó due volte. Alla fine, l’equilibrio non si rompe; in attesa di Venezia-Fiorentina di domani, la situazione in coda:

Cagliari 33
Verona 33
Parma 32
Empoli 28
Lecce 28
Venezia 26
Monza 18

Nel prossimo turno:

Cagliari-Venezia
Verona-Como
Parma-Napoli
Lecce-Torino
Monza-Empoli

VERONA-LECCE, TABELLINO

Verona: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (80′ Daniliuc), Tchatchoua, Duda, Niasse (75′ Bernede), Frese, Suslov (1′ st Serdar); Tengstedt (62′ Mosquera), Sarr (75′ Livramento)

Allenatore: Paolo Zanetti

Lecce: Falcone; Guilbert (1′ st Vega), Gaspar (74′ G. Tiago), Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret (65′ Berisha); N’Dri (55′ Banda), Helgason, Morente (55′ Pierotti); Krstovic

Allenatore: Marco Giampaolo

Ammoniti: Suslov, Duda

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

