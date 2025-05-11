Verona-Lecce 1-1, tutto nel primo tempo: così al Bentegodi
Dall’inviato a Verona – Attesa allo stadio Bentegodi per lo scontro diretto tra Hellas e Lecce in uno stadio sold out, agevolato anche dalla buona politica dei prezzi: la vittoria contro il Parma dell’Empoli che ha superato i salentini in classifica lasciandoli terz’ultimi rende ancora più importante conquistare punti per la squadra di Giampaolo ma con una vittoria, il Verona festeggerebbe oggi l’aritmetica salvezza davanti al proprio pubblico in una giornata speciale a quarant’anni dallo storico Scudetto gialloblù.
Dopo le ultime brutte prove casalinghe, la tendenza non sembra cambiare: nel primo tempo meglio gli ospiti, più determinati e pericolosi, in vantaggio al 23′ con il solito Krstovic che pesa ogni volta presente sul campo; al 40′, però, Diego Coppola rimette di testa il match sull’1-1.
Nella ripresa, subito ancora il difensore veronese vicino al gol e poi la risposta del Lecce che insidia la porta difesa da Montipó due volte. Alla fine, l’equilibrio non si rompe; in attesa di Venezia-Fiorentina di domani, la situazione in coda:
Cagliari 33
Verona 33
Parma 32
Empoli 28
Lecce 28
Venezia 26
Monza 18
Nel prossimo turno:
Cagliari-Venezia
Verona-Como
Parma-Napoli
Lecce-Torino
Monza-Empoli
VERONA-LECCE, TABELLINO
Verona: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (80′ Daniliuc), Tchatchoua, Duda, Niasse (75′ Bernede), Frese, Suslov (1′ st Serdar); Tengstedt (62′ Mosquera), Sarr (75′ Livramento)
Allenatore: Paolo Zanetti
Lecce: Falcone; Guilbert (1′ st Vega), Gaspar (74′ G. Tiago), Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret (65′ Berisha); N’Dri (55′ Banda), Helgason, Morente (55′ Pierotti); Krstovic
Allenatore: Marco Giampaolo
Ammoniti: Suslov, Duda
Arbitro: Fabio Maresca di Napoli
