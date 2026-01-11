Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La posta in palio al Bentegodi

La 20ª giornata di Serie A propone alle 18 la sfida tra Hellas Verona e Lazio, un incrocio delicato per entrambe. Gli scaligeri cercano continuità davanti al proprio pubblico, i biancocelesti puntano a rilanciarsi nella zona alta della classifica dopo un periodo segnato da assenze e rotazioni.

Le mosse di Zanetti

In casa Hellas Verona, Paolo Zanetti sembra orientato a confermare il tandem offensivo formato da Giovane e Orban, con Mosquera pronto a entrare nella ripresa. In mezzo al campo Roberto Gagliardini agirà da perno centrale, affiancato da Bernede e Niasse, quest’ultimo insidiato da Serdar. Sulle corsie spazio a Bradaric e Frese, mentre nel terzetto difensivo Nelsson resta in ballottaggio con Valentini. Tra i pali confermato Montipò.

Le scelte di Sarri

Nella Lazio, Maurizio Sarri deve rinunciare allo squalificato Mattia Zaccagni. A sinistra d’attacco toccherà a Noslin, mentre il ruolo di centravanti è conteso tra Cancellieri e Pedro. A centrocampo Cataldi sarà affiancato da Vecino e Belahyane, con Basic indisponibile. In difesa rientra Marusic dal primo minuto. Convocati anche i nuovi acquisti Ratkov e Taylor, possibili carte nella seconda parte di gara.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri.

Dove vederla in tv

Hellas Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.