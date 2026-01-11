Verona-Lazio, massimo con minimo sforzo: brutta gara decisa nel finale
© foto archivio Stefano D’Offizi
Dall’inviato a Verona – La Lazio affronta allo stadio Bentegodi un Verona reduce dal punto di Napoli ma che vuole rifarsi dopo la brutta figura casalinga di una settimana fa contro il Torino: i tre punti consentirebbero ai biancocelesti di occupare l’ottavo posto in classifica, mentre per i gialloblù, al momento ultimi insieme al Pisa ma a tre punti dal Genoa quart’ultimo che giocherà domani, ogni occasione è buona per sommare punti salvezza.
Primo tempo eufemisticamente non entusiasmante: ospiti che sfiorano il vantaggio dopo pochi minuti approfittando di un pasticcio difensivo dell’Hellas ma è una Lazio che non accelera, consapevole di avere maggiore qualità e che potrebbe ottenere il massimo con un relativo minimo sforzo. A spezzare la monotonia ci pensa un tiro Bradaric che chiama in causa per la prima e unica volta Provedel al 40′.
Difficile fare peggio del primo tempo e nella ripresa c’è qualche segnale scaligero che continua a sbagliare molto ma prova a fare qualcosa in più con un atteggiamento a tratti coraggioso; Lazio che non si scopre mai e in avanti ci prova al 72′ con la punizione di Marusic respinta da Montipò.
Pochi minuti dopo, ghiotta occasione per Bernede che non sfrutta una buona percussione di Sarr: tiro a lato. Inaspettatamente, la squadra di Sarri passa in vantaggio con l’autorete di Nelson sulla palla a metà tra un tiro e un cross in mezzo di Lazzari, gol che risulta decisivo per lo 0-1 biancoceleste.
Il Verona giocherà ancora al Bentegodi giovedì per il recupero di campionato contro il Bologna che precede la trasferta sul campo della Cremonese: match casalingo per la Lazio che nel weekend ospiterà il Como.
VERONA-LAZIO, TABELLINO
Verona: Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (75′ Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (87′ Al-Musrati, Gagliardini (75′ Serdar), Bernede, Frese; Giovane (68′ Mosquera), Orban (68′ Sarr)
Allenatore: Paolo Zanetti
Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (55′ Lazzari); Vecino, Cataldi (69′ Rovella), Taylor (90′ Belahyane); Isaksen (69′ Pedro), Noslin (55′ Ratkov), Cancellieri
Allenatore: Maurizio Sarri
Ammoniti: Bella-Kotchap, Cancellieri, Gagliardini
Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata