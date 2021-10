Dall’inviato a Verona –

Assente l’infortunato Mattia Zaccagni che ha lasciato da pochi mesi il Verona per indossare la maglia della Lazio nella sfida dello stadio Bentegodi che vale la nona giornata i Serie A in una gara non semplice per i ragazzi di Maurizio Sarri, impegnati tre giorni fa in Europa League e nuovamente in campo oggi prima del turno infrasettimanale di campionato.

Calcio di inizio ore 15.00.

Le probabili formazioni, in attesa di quelle ufficiali

Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Allenatore: Igor Tudor

Lazio: Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Leiva, Milinkovic Savic, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Immobile

Allenatore: Maurizio Sarri

