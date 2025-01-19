Verona-Lazio 0-3: Gigot, Dia, Zaccagni per il quarto posto biancoceleste

Alessandro Collu · Pubblicato il 19 Gennaio 2025 · Aggiornato il 19 Gennaio 2025

Dall’inviato a Verona – Mister Marco Baroni, allenatore della Lazio torna a Verona dopo l’ottima scorsa annata in gialloblù e trova l’Hellas fresco di proprietà americana.

Partenza in salita per la squadra di Zanetti: dopo poco più di un minuto, calcio d’angolo e testa di Gigot per lo 0-1. C’è subito la reazione del Verona che si riversa pericolosamente in area ma non riesce a concludere in porta. Nel complesso, veneti in difficoltà e non trovano le misure contro i biancocelesti che alternano momenti di controllo del gioco ad affondi come quello al 20′, in questo caso centrale e solitario di Dia che vale il raddoppio.

La Curva Sud sostiene la squadra, un po’ di malumore diffuso nel resto dello stadio che vorrebbe vedere una squadra più grintosa, più efficace e meno errori. Prima dell’intervallo, vicino al gol anche Isaksen e poi segnali scaligeri con un tiro di Duda fuori di poco, una chance per Tengstedt in area e un arrembaggio che si conclude con la testa di Serdar, parte alta della traversa.

Nel secondo tempo, passano poco più di dieci minuti e partita definitivamente chiusa: errore di Tchatchoua, palla per Dia che serve Zaccagni per il classico gol dell’ex. All’89’, espulso Duda per doppio cartellino giallo.

Verona che resta terz’ultimo in classifica mentre con questa vittoria, la Lazio supera la Juventus e ritrova il quarto posto: nel prossimo turno, ventiduesimo di Serie A 2024/25, all’Olimpico arriverà la Fiorentina mentre derby veneto e scontro diretto per l’Hellas che andrà a Venezia.

VERONA-LAZIO, TABELLINO

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz (1′ st Livramento), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua (72′ Faraoni), Serdar, Duda, Bradaric; Suslov (65′ Kastanos); Tengstedt (65′ Lazovic), Sarr (72′ Belahyane)

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO: Provedel; Hysaj, Gila, Gigot (65′ Romagnoli), N. Tavares (72′ Luca Pellegrini); Guendouzi, Rovella (84′ Castrovilli); Isaksen (65′ Pedro), Dia, Zaccagni (65′ Dele-Bashiru), Castellanos

Allenatore: Marco Baroni

Ammoniti: Gigot, Dawidowicz, Bradaric, Nuno Tabarez, Ghilardi

Espulso: Duda (doppia ammonizione)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

DICHIARAZIONI POST GARA (SKY SPORT)

Zanetti: “Giornata negativa sotto tanti punti di vista, già di per sé era una partita difficile, abbiamo spianato la strada per il nostro avversario, in più non siamo riusciti a far gol. Meglio accantonarla subito. Nelle ultime due partite Napoli e Lazio, è stato un momento non semplice dopo un periodo di buone prestazioni e oggi onestamente non è stata una buona partita, nel trend ultimamente e ci deve far riflettere, ricompattare. C’è un girone da giocare, siamo tutti lì ma dobbiamo mettere in campo qualcosa di diverso. Avevamo trovato un equilibrio, poi i gol presi, uno su calcio d’angolo, uno da punizione e il terzo su un retropassaggio… oggi subiamo tutto, non riusciamo ad essere precisi, a volte superficiali e gli alti e bassi non fanno bene soprattutto a livello psicologico“.

Baroni: “Giusto atteggiamento contro una squadra buona che sta bene, sarebbe stata una partita diversa se non avessimo avuto questo tipo di atteggiamento; è stato importante recuperare un po’ di giocatori, qualcuno manca all’appello e ora recuperiamo energie perché giovedì abbiamo una partita importante contro un’avversario di grandissimo livello. Vogliamo costruire questa forte identità, lo faremo anche con diversi interpreti perché le partite sono tante e sono contento, la squadra deve rimanere centrata nel percorso. Mercato? Il direttore si è espresso, non sempre possiamo avere gli uomini che riescono nell’interpretazione di questo sistema ma abbiamo alternative che sono venute a mancare, vorrei sempre Vecino in campo, una risorsa importante“.

