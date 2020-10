Verona, Kalinic: “Decisiva la chiamata di Juric, qui per giocare” [TESTO+VIDEO]

VERONA KALINIC – Nikola Kalinic, nuovo attaccante dell’Hellas Verona è stato presentato oggi in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

“Sono qui per giocare, non mi piace quando non giochi tanto come all’Atletico. Sono qui per dare il massimo, avevo tante offerte ma una chiamata di Juric ha cambiato tutto. Mi ha detto che siamo come una famiglia, una squadra forte, nuova. Lui sa che devo lavorare perché fisicamente non sto bene e devo lavorare per essere al livello della squadra“.

Kalinic vuole far bene: “Dopo la Fiorentina, non ho giocato molto. Spero di giocare, aiutare la squadra e vediamo quanti gol posso fare. Conosco Benassi e il portiere croato“.

Come Kalinic vede il Verona: “La squadra è molto giovane, mi piace come giocano, sempre aggressivi. Juric mi ha detto che si giocava per gli attaccanti e c’erano possibilità. So come lavora, ho giocato per lui in Nazionale ed è sempre stato difficile giocare contro il Verona“.

Altre dichiarazioni del croato: “Non penso di essere una stella, ma uno come gli altri giocatori. Ho bisogno di tranquillità, come quella che mi dava Sousa a Firenze. Tutti pensano che andrà tutto bene, spero anche io, devo vedere il gioco“.

Qui il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto:

