Verona, Juric: “Sassuolo difficile, gran stile, gioco e sicurezza. Anno complicato, poco lavoro sui dettagli”

VERONA JURIC SASSUOLO – Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara interna di campionato contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni principali del mister croato:

“Sono arrivati ad un livello dopo tanti anni non vendendo i migliori pezzi e migliorando anno dopo anno, un allenatore che ha bellissime idee e sta facendo benissimo, giocano con una grande sicurezza. Sarà una partita difficile ma non solo per noi, per tutti quelli che la affrontano. Hanno creato uno stile di gioco, non devono vendere giocatori per forza, hanno un allenatore con le sue idee e si diverte perché secondo me ora lavora sui dettagli e pretende che vadano oltre perché ha un lavoro dietro“.

Cosa hanno restituito le Nazionali: “Accetto la situazione, si sono fatte cose senza una grande logica e con poco rispetto per i giocatori. Meglio non perdere energie e guardare avanti, poi mi dispiace per Lazovic che ha sintomi e Lovato che perderanno giorni, allenamenti e devono ritrovare la forma“.

Le difficoltà della stagione: “Per noi più o meno sarà così, anno estremamente difficile per recuperare Nazionali, giocatori nuovi e tante partite, sei sempre a rincorrere. Non riesci a lavorare e migliorare i dettagli, le cose. Ogni partita è una finale di campionato, la devi preparare al massimo perché lavori su grandi principi, poco sui dettagli e miglioramenti dei particolari“.

Note sui singoli: “Ilic sta crescendo ma non dobbiamo chiedergli la Luna, ci sono alti e bassi. Doveva crescere molto e non giocare tanto ma invece sta giocando tanto e sta crescendo. Kalinic? Importante partecipi sul gioco, poi che la butti dentro“.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

