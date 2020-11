Verona, Juric: “Milan moderno con più qualità, Ibra sorprendente”

VERONA JURIC MILAN – Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Ibra ha sorpreso tutti, mi ha sorpreso a livello di gioco, con una intelligenza e qualità, positivo, bello fresco. Il Milan ha alzato la qualità, giocano un calcio molto moderno, a uomo quando vanno a pressare, aggressivi e corrono molto. Mi sembra una squadra in salute, forte“.

Il lavoro con il gruppo: “Tratto i giocatori ugualmente, sia i vecchi che i giovani. Bisogna avere gente esperta, un pò più furba che sa stare in campo e giovane che ti porta entusiasmo, fai un bel mix. L’idea in attacco era alzare il livello tecnico, Barak e Kalinic devono continuare così. Il metodo di lavoro è saltato con il Covid, alleni giocatori in condizioni fisiche diverse, devi stare attento evitando i problemi. E’ una situazione nuova e per arrivare ai miei livelli dell’anno scorso o con il Crotone, devi andare forte e devi allenarti forte, al momento non lo facciamo“.

La vittoria di lunedì scorso con il Benevento: “Abbiamo fatto gol di qualità, gol su azioni preparate e si vedono le cose che possiamo fare. Mezz’ora male a livello di possesso palla e aggressività, tanti giocatori che giocano insieme e non sono abituati a certi ritmi e poi grandissima reazione“.

Il mercato e le parole di Setti: “Penso alla società, non a me. Se puoi spendere 20-25 milioni cambia la storia di questa società e il Presidente è attento, competiamo con altri che non è così“.

Qui il video, pubblicato sui canali ufficiali del club veneto:

OLTRE A “ROMA-CLUJ, FONSECA…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: