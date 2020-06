Verona, Juric: “Meritavamo un altro risultato contro il Napoli. Per competere, sappiamo cosa fare”

VERONA JURIC – Ivan Juric, mister dell’Hellas Verona ha commentato la sconfitta interna contro il Napoli. Queste le sue parole ai microfoni Dazn:

“Dispiaciuto per i ragazzi, secondo me oggi meritavano un altro risultato. Non c’era molto spazio in mezzo, per questo Zaccagni non ha toccato troppi palloni. La squadra mi è piaciuta“.

Su Di Carmine: “Abbiamo giocato contro Koulibaly, Di Lorenzo… non è facile per Samuel ma sono consapevole, soddisfatto di questo momento“.

Pensieri su come può arrivare il Verona ad agosto: “Mi preoccupano gli infortuni. E’ una situazione nuova, ora stiamo recuperando qualcuno come Pessina, Gunter, Veloso… Abbiamo perso Borini. Sappiamo chi siamo, da dove arriviamo e come dobbiamo giocare per competere, Ritmi alti, prendendo i nostri rischi. Dobbiamo continuare così e per farlo dobbiamo avere giocatori fisicamente a posto“.

Su Gattuso: “E’ vero uomo, sono contento per lui. Sta facendo benissimo, oggi ha sofferto e concesso contro di noi ma è una squadra con una mentalità vincente, umile, che sa anche soffrire e può colpire“.

