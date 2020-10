Verona, Juric: “Maran preparato e serio, c’è grande fiducia su di me ma…”

VERONA JURIC – Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto, si è alzata la condizione fisica. Ci sono tanti nuovi che cercavamo di inserirli nel nostro modo di pensare, abbiamo fatto un buon lavoro. Ora sono arrivati i Nazionali e ieri abbiamo fatto allenamento tutti assieme“.

Juric aggiunge: “Sono contento si respira fiducia attorno alla squadra, io ringrazio. Tanta nei miei confronti per arrivare al livello dell’anno scorso ma bisogna essere lucidi, non pretendere subito e troppo“.

Il Genoa di Maran: “Ha dimostrato di essere allenatore di Serie A di buonissimo livello, ha avuto difficoltà questo periodo ma in una partita riesci a sopperire con motivazioni. E’ molto preparato, molto serio“.

La preparazione alla gara: “Non c’era tempo di lavorare come sempre, vedo grande disponibilità dei ragazzi e i vecchi stanno trasmettendo cose positive. Ogni giorno vedo crescita, poi spero sempre si facciano le belle prestazioni. Come stiamo? Disomogenei, chi in buonissima condizione fisica e mentale e altri gruppi che stanno a diverse percentuali. Siamo un misto di stati“.

Il Covid: “Viviamo in una situazione difficilissima a livello economico per le società e non solo, se ci si ferma è la fine. Molti stanno perdendo senza pubblico e sponsorizzazioni, bisogna fare il possibile per andare avanti finchè non si trova la soluzione sanitaria. Qualsiasi cosa per andare a lavorare“.

L’attacco del Verona per domani: “Anche Di Carmine ha recuperato, ancora non è al top. Giocherà Favilli e poi vediamo“.

Sul Genoa: “Non giocherà nessun Primavera, hanno recuperato dei giocatori. Sono in una situazione difficilissima ma anche noi stiamo passando un momento di infortunati e tantissimi problemi. Non credo in una sottovalutazione“.

