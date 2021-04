Verona, Juric: “Lazio in corsa Champions, noi felici e motivati”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga che l’Hellas Verona disputerà contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Siamo felici, raggiungere la salvezza con dieci giornate alla fine è un gran risultato, con tutte le difficoltà avute quest’anno. Affrontiamo la Lazio che arriva da tre vittorie consecutive, sta bene e vogliono arrivare in Champions. Sappiamo che sarà dura ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati“.

I progressi del Verona: “Per lunghi tratti è stato un Hellas di applicazione, forza mentale, rinnegare il passato e non era facile. C’è grande soddisfazione per la crescita del gruppo, quest’anno in un altro modo si è fatto bene. Per il futuro non so, ogni anno è diverso, particolare“.

Juric sa dove migliorare: “Il self-control sicuramente, ci sono le tensioni e dopo tre secondi ti dispiace, questa impulsività bisogna controllarla. Sono molto critico su tutto, è l’unico modo per migliorare e abbiamo fatto cose sbagliate, bisogna imparare dagli errori“.

I recuperi: “Tanti. Gunter non dall’inizio ma è a disposizione; Kalinic meglio questa settimana, Colley c’è; Ceccherini oggi si è allenato regolarmente, Magnani è in buone condizioni. Mancano Favilli, Vieira… Miguel Veloso? Bene, interpreta varie situazioni e ci fa giocare bene, è capitano e sa gestire, ha trasmesso tutto quello che io penso“.

Sull’assenza del pubblico: “Mi dispiace, ci sono state partite anche fuori casa… ci sarebbero state feste bellissime. Siamo una squadra che coinvolge, questa è la mia sensazione. Ti dà adrenalina, ritmo alto, gli altri si devono adattare… Dispiace molto“.

Qui, il video pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

OLTRE A “VERONA, JURIC: LAZIO…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: