Verona, Juric: “Inter la più forte, emergenza continua ma ci proveremo”

VERONA JURIC INTER – Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza alla vigilia dell’ultima gara dell’anno, il match casalingo contro l’Inter in programma domani alle 18.30. Queste le sue dichiarazioni:

“Penso che siano i più forti per soluzioni, allenatore… difficili da battere anche quando danno il possesso agli altri, fare il tiro è molto difficile. Sono uno dei candidati, sicuro: è un campionato interessante, non scontato come gli anni passati. Come idea di gioco sono più codificati, sta costruendo pezzo per pezzo e come società tutti stanno mettendo i giocatori ideali per il gioco dell’allenatore: attaccanti complementari, poi Vidal… Come fermarli? Speri di fare la partita della vita e che magari loro non sono al massimo e non vedi sbagliare nulla. Non abbiamo tante opzioni in attacco ma ci proveremo“.

La formazione al netto dei problemi in casa gialloblù: “Oltre in attacco, non abbiamo tante opzioni anche in mezzo, manca Barak che poteva essere opzione in attacco. Salcedo ha fatto bene due partite, era spompato e ha fatto fatica; Zaccagni ha dato tanto a livello di gioco, di forza e bisogna stare attenti. Alla base di questo, cercherò di fare la squadra“.

Juric su ciò che vuole vedere dai suoi ragazzi: “A livello di gioco siamo indietro rispetto a quello che volevo essere in questa fase. Se cambi sempre, il gioco soffre. Squadra tosta, giusta ma dobbiamo migliorare come l’anno scorso quando affrontiamo squadre che magari ci fanno giocare. Ci sono margini di miglioramento, se riusciamo a recuperare giocatori e mettere qualcosa di mercato, rimanendo tosti e facendo un salto di qualità a livello di possesso palla e prestazione… ringrazio i complimenti di Mancini. Mercato? Ci dobbiamo vedere, non siamo in una situazione ideale quando siamo in continua emergenza“.

Qui, il video della conferenza pubblicato dai canali ufficiali del club veneto.

