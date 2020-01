Verona, Juric domenica ritrova il Genoa: nessuna rivincita

VERONA JURIC – Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona sta vivendo un gran momento insieme alla squadra gialloblù. Piedi per terra, gran lavoro e compattezza del gruppo per continuare ad essere fra le rivelazioni del campionato e far bene anche nel 2020. Domenica, la 19esima di Serie A metterà Juric davanti al suo ex club, il Genoa, con il quale ha trascorso lunghi ed intense stagioni.

Nessuna rivincita o rancori da ex: “Sono sempre stato trattato bene, fin troppo, anche quando negli ultimi anni facevo male. Ero troppo coinvolto e ho sbagliato tanto, preso decisioni sbagliate“, la stessa ammissione del tecnico croato ai microfoni Sky Sport post vittoria contro la Spal, in vista del match contro i liguri.

La partita si disputerà però a Verona, stadio Bentegodi, ore 18.00: momenti differenti per le due formazioni con l’Hellas undicesimo in classifica mentre il Genoa – vincente settimana scorsa con l’esordio di Davide Nicola in panchina – è penultimo insieme al Brescia con 14 punti, otto punti meno rispetto ai veneti che hanno una gara da recuperare, quella di febbraio contro la Lazio.

