Verona-Inter, Zanetti: “Cerchiamo di fare il nostro prima di un trittico determinante”

Alessandro Collu
Verona Zanetti

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna dell’Hellas Verona contro l’Inter. Così il mister veneto:

Serdar? Bisogna fare degli esami strumentali, speriamo non sia niente di troppo grave, vediamo i tempi di recupero. Arriva l’Inter, una squadra prima in tutti i parametri, per me tra le prime cinque top europee, mette in difficoltà chiunque, le piccole le ha anche strapazzate, dovremo fare una super prestazione per cercare di fare punti e poi preparatori per un trittico di partite che saranno determinanti per noi. Vogliamo cercare di fare una bella figura“.

Le scelte:Abbiamo dedicato un po’ di tempo al recupero, bisogna mettere in campo chi ha energia e tutti mi hanno dato disponibilità. Ho detto ai ragazzi che vorrei vedere il Verona contro la Juventus, la Roma… le partite sono tutte diverse, i momenti sono diversi, l’anno scorso l’Inter ci ha fatto male e ci ha fatto crescere, non vogliamo deludere la gente che ci sta sostenendo, bisognerà fare il nostro cento per cento e poi dipenderà da altri fattori“.

Belghali in diffida:In questo momento si fa fatica a rinunciare, al di là di chi possa giocare al suo posto ha caratteristiche uniche, tante nostre azioni partono da lui, rinunciarci è difficile. Bisogna fare dei ragionamenti, è un nostro punto di forza“.

Su Nelsson:E’ un leader assoluto, ho molta stima, non possiamo permettere che siano perfetti tutte le partite, lo preferisco al centro ma non basta un giocatore solo, i reparti sono fatti di comunicazione, connessione“.

Zanetti conclude: “Dobbiamo arrivare alla conclusione con tanti giocatori, le occasioni le hanno un po’ tutte e bisogna essere più concreti, ci è mancata un po’ di fortuna e cattiveria.

Orban? Stanno cercando di aiutarsi di più, godere se il compagno fa dei gol e non in maniera individuale, anche se ha un’indole un po’ individualista ma dà sempre tutto, la squadra gli vuole bene e per noi è importantissimo“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del club gialloblù.

 

