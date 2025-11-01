Verona-Inter, Zanetti: “Cerchiamo di fare il nostro prima di un trittico determinante”

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna dell’Hellas Verona contro l’Inter. Così il mister veneto:

“Serdar? Bisogna fare degli esami strumentali, speriamo non sia niente di troppo grave, vediamo i tempi di recupero. Arriva l’Inter, una squadra prima in tutti i parametri, per me tra le prime cinque top europee, mette in difficoltà chiunque, le piccole le ha anche strapazzate, dovremo fare una super prestazione per cercare di fare punti e poi preparatori per un trittico di partite che saranno determinanti per noi. Vogliamo cercare di fare una bella figura“.

Le scelte: “Abbiamo dedicato un po’ di tempo al recupero, bisogna mettere in campo chi ha energia e tutti mi hanno dato disponibilità. Ho detto ai ragazzi che vorrei vedere il Verona contro la Juventus, la Roma… le partite sono tutte diverse, i momenti sono diversi, l’anno scorso l’Inter ci ha fatto male e ci ha fatto crescere, non vogliamo deludere la gente che ci sta sostenendo, bisognerà fare il nostro cento per cento e poi dipenderà da altri fattori“.

Belghali in diffida: “In questo momento si fa fatica a rinunciare, al di là di chi possa giocare al suo posto ha caratteristiche uniche, tante nostre azioni partono da lui, rinunciarci è difficile. Bisogna fare dei ragionamenti, è un nostro punto di forza“.

Su Nelsson: “E’ un leader assoluto, ho molta stima, non possiamo permettere che siano perfetti tutte le partite, lo preferisco al centro ma non basta un giocatore solo, i reparti sono fatti di comunicazione, connessione“.

Zanetti conclude: “Dobbiamo arrivare alla conclusione con tanti giocatori, le occasioni le hanno un po’ tutte e bisogna essere più concreti, ci è mancata un po’ di fortuna e cattiveria.

Orban? Stanno cercando di aiutarsi di più, godere se il compagno fa dei gol e non in maniera individuale, anche se ha un’indole un po’ individualista ma dà sempre tutto, la squadra gli vuole bene e per noi è importantissimo“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del club gialloblù.

