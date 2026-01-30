Verona in pressing per Lovric dell’Udinese: fumata bianca vicina

Il Verona vuole ottenere la salvezza e l’ultimo posto occupato attualmente in Serie A, seppur a soli 4 punti dalla 17esima posizione, allarma tutto l’ambiente gialloblù. Perciò gli scaligeri stanno operando sul mercato in entrata al fine di regalare a mister Zanetti gli innesti adatti per almeno lottare fino all’ultima giornata per rimanere nella massima serie.

VERONA, LOVRIC IN DIRITTURA D’ARRIVO: LE ULTIME

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Verona avrebbe intensificato i contatti con l’Udinese nella notte per Sandi Lovric. Lo sloveno è n uscita dal club friulano, come testimoniato dalle sole 9 presenze in questa stagione, e le possibilità di un addio già in questa sessione di mercato aumentato giorno dopo giorno. Sul centrocampista ci sono anche il Cagliari e dei club esteri, ma il Verona è in netto vantaggio e punta a chiudere già in giornata un acquisto di grande esperienza del nostro campionato (più di 100 presenze in Serie A).

