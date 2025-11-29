Verona in crisi, Zanetti a rischio: Donati idea per la panchina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Verona, riflessioni sulla panchina di Paolo Zanetti

Il momento del Verona resta complesso e la posizione di Paolo Zanetti torna al centro delle valutazioni societarie. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa ha aggravato una situazione già difficile, segnata dall’assenza di vittorie in questa edizione della Serie A. Sei punti in classifica e l’ultimo posto spingono la dirigenza a un esame profondo del progetto tecnico.

Una crisi che pesa

La squadra fatica a trovare equilibrio, continuità e soluzioni offensive. Nonostante alcuni segnali di reazione, i risultati non arrivano e il club non può permettersi di prolungare una striscia negativa che rischia di compromettere l’intera stagione. Nel post partita nessun dirigente si è presentato ai microfoni, scelta che conferma il clima di valutazioni in corso.

Donati possibile alternativa

In caso di esonero, il nome più immediato è quello di Donati, figura già presente nell’organigramma e ritenuta idonea per un intervento rapido. Resta sullo sfondo anche Paolo Sammarco, attualmente alla guida dell’Under 19, profilo apprezzato per conoscenza interna e continuità metodologica.

Attesa per la decisione finale

La società vuole evitare scelte impulsive, ma il tempo stringe. La prossima partita potrebbe diventare decisiva per il futuro della panchina e per rilanciare il percorso di un Verona che deve ritrovare identità e risultati prima che la classifica diventi irrecuperabile.

