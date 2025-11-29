Verona in crisi, Zanetti a rischio: Donati idea per la panchina
Foto © Stefano D’Offizi
Verona, riflessioni sulla panchina di Paolo Zanetti
Il momento del Verona resta complesso e la posizione di Paolo Zanetti torna al centro delle valutazioni societarie. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa ha aggravato una situazione già difficile, segnata dall’assenza di vittorie in questa edizione della Serie A. Sei punti in classifica e l’ultimo posto spingono la dirigenza a un esame profondo del progetto tecnico.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Una crisi che pesa
La squadra fatica a trovare equilibrio, continuità e soluzioni offensive. Nonostante alcuni segnali di reazione, i risultati non arrivano e il club non può permettersi di prolungare una striscia negativa che rischia di compromettere l’intera stagione. Nel post partita nessun dirigente si è presentato ai microfoni, scelta che conferma il clima di valutazioni in corso.
Donati possibile alternativa
In caso di esonero, il nome più immediato è quello di Donati, figura già presente nell’organigramma e ritenuta idonea per un intervento rapido. Resta sullo sfondo anche Paolo Sammarco, attualmente alla guida dell’Under 19, profilo apprezzato per conoscenza interna e continuità metodologica.
Attesa per la decisione finale
La società vuole evitare scelte impulsive, ma il tempo stringe. La prossima partita potrebbe diventare decisiva per il futuro della panchina e per rilanciare il percorso di un Verona che deve ritrovare identità e risultati prima che la classifica diventi irrecuperabile.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League