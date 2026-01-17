Il Verona è attento a cogliere occasioni di mercato per potenziare la propria rosa in vista della lotta salvezza che si fa sempre più serrata. La squadra di Paolo Zanetti occupa attualmente l’ultimo posto in classifica, ma le pretendenti per rimanere in Serie A anche nella prossima stagione non sono lontane: la 17esima posizione infatti, la prima utile per salvarsi, è occupata dal Lecce, a sole 4 lunghezze proprio dai gialloblù. Ogni punto, dunque, è fondamentale e gli innesti del mercato invernale possono fare la differenza.

VERONA, È FATTA PER POL LIROLA DAL MARSIGLIA

Proprio per questo motivo, gli scaligeri hanno deciso di rinforzarsi sulle corsie esterne, acquistando Pol Lirola a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia: il giocatore ha subito gradito la destinazione, a maggior ragione dello scarso impiego con il club francese, viste le sole tre presenze in Ligue 1 in questa stagione. Si tratta di un ritorno in Serie A per il calciatore spagnolo che ha già militato nel nostro campionato con le maglie di Sassuolo, Fiorentina e Frosinone.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Verona, in arrivo Pol Lirola dall’Olympique Marsiglia: i dettagli” leggi anche: