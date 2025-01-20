Verona, idea Castrovilli per la mediana
VERONA CASTROVILLI – Pochissimo impiegato da Marco Baroni, entro la fine di questa sessione di calciomercato Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio.
Approdato nella Capitale in estate a parametro zero con un contratto annuale, l’ex Fiorentina è stato utilizzato finora con il contagocce, e così potrebbe dire addio ai biancocelesti con sei mesi di anticipo.
VERONA CASTROVILLI – Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Verona, che ieri sera ha sfidato proprio la Lazio, sarebbe pensando al centrocampista. Che in gialloblu troverebbe certamente molto più spazio. Nelle scorse settimane era stato accostato anche all’Udinese.
