Verona, idea Castrovilli per la mediana

Raffaele Campo · Pubblicato il 20 Gennaio 2025

VERONA CASTROVILLI – Pochissimo impiegato da Marco Baroni, entro la fine di questa sessione di calciomercato Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio.

Approdato nella Capitale in estate a parametro zero con un contratto annuale, l’ex Fiorentina è stato utilizzato finora con il contagocce, e così potrebbe dire addio ai biancocelesti con sei mesi di anticipo.

VERONA CASTROVILLI – Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Verona, che ieri sera ha sfidato proprio la Lazio, sarebbe pensando al centrocampista. Che in gialloblu troverebbe certamente molto più spazio. Nelle scorse settimane era stato accostato anche all’Udinese.

LEGGI ANCHE: