Verona, Hellas maschile e femminile al Bentegodi in sequenza per la prima volta: ecco quando

Alessandro Collu
Hellas Verona tifo

© foto Stefano D’Offizi

L’Hellas Verona ha ufficializzato un evento storico: dopo la sosta per le Nazionali, allo stadio Bentegodi il Verona maschile ospita il Parma domenica 23 novembre alle 12.30, incontro valido per la dodicesima di Serie A 2025/26 e subito dopo, l’Hellas Verona femminile disputerà la sua gara contro la Res Roma, decima di Serie B femminile 2025/26.

L’ingresso è gratuito per gli abbonati mentre sono già attive le iniziative per entrambi i match in programma la penultima domenica di novembre.

 

