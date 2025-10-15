Verona, Harroui: “Sono pronto”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 15 Ottobre 2025

Verona Harroui – Dopo la sosta per le nazionali è tempo di tornare in campo e il Verona tornerà a caccia di punti importanti per raggiungere la salvezza. Il centrocampista Abdou Harroui ha rilasciato un’intervista a L’Arena parlando del suo ritorno dall’infortunio.

Ritorno e ruolo preferito – “Sto bene e ho tanta voglia di tornare. L’infortunio al crociato è il peggiore che un giocatore può avere, sono otto mesi che sto fuori. Ora sono pronto. Mi sento una mezzala, ma posso giocare pure dietro le punte. Però mi sento un box to box”.

Talenti in squadra – “Giovane è molto forte, ma anche altri a centrocampo come Al Musrati, Gagliardini e Akpa Akpro. E Orban negli allenamenti è come lo vedete in partita, tanta energia”.

Sul Pisa – “Una bella squadra, sarà difficile giocare in casa loro. Dobbiamo continuare con le prestazioni, trovando la via del gol. Non molliamo e cerchiamo di sfruttare le occasioni”.

