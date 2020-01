Verona Genoa Juric: “Restiamo umili”

VERONA GENOA JURIC Vittoria in rimonta che lancia le ambizioni degli scaligeri contro il Genoa. Finisce 2 a 1, grazie ai gol di Verre su rigore e di Zaccagni. Chiude così a 25 punti l’andata il Verona ma con una gara da recuperare contro la Lazio a Febbraio

VERONA GENOA JURIC Come ripreso da Tmw Juric ha così analizzato la partita:

“Stiamo migliorando nel gioco offensivo, non diamo riferimenti. Abbiamo fatto tante azioni belle, sono veramente soddisfatto oggi. Abbiamo subito gol ma abbiamo creato tanto. Nella ripresa abbiamo dominato, è una vittoria strameritata. Mi è piaciuto tutto. Volevo togliere un riferimento a Romero, è molto bravo in quel lavoro. Mi andava meglio Verre che un attaccante”

VERONA GENOA JURIC A fine gara ha esultato parecchio il mister. Un’esultanza diretta alla sua ex squadra? No Juric non ci sta e spiega la sua felicità:

“Ho passato molti anni al Genoa e gli voglio bene. L’esultanza era per la prestazione della squadra, che ha fatto una grande prestazione.Non c’è rivalsa, ero concentrato sulla mia squadra. Giocavo contro persone con cui sono cresciuto, come Sturaro o Perin. Un po’ di emozione c’era, ma ero molto sereno e concentrato”

VERONA GENOA JURIC Infine sul futuro della squadra, ad oggi in piena corsa per l’Europa:

“Stiamo facendo bene, ma bisogna stare attenti, vedere da dove siamo partiti. Dobbiamo restare molto umili e mantenere l’obiettivo salvezza. Ho avuto la sensazione di una grande prestazione oggi, per cui ero molto sereno. Speriamo di continuare a lavorare così. Dobbiamo fare qualcosa sul mercato, domani dovrebbe essere ufficializzato Borini, che ci ha voluto. È stato il primo a farlo, mi ha fatto molto piacere”.

