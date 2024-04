VERONA GENOA GILARDINO Scatto decisivo verso la salvezza per il Grifone. Al Bentegodi la formazione di Gilardino vince in rimonta per due a uno grazie alle reti di Ekuban ed Albert.

VERONA GENOA GILARDINO Ecco le parole del mister rossoblù a fine gara come ripreso da Dazn:

“Era importante tornare alla vittoria con questo tipo di partita, di atteggiamento e di coraggio. Ai ragazzi nel pre-gara avevo chiesto questo, di avere fiducia l’uno dell’altro, di avere personalità e grandissima determinazione. Sapevamo che fosse – ed è – un campo difficilissimo perché il Verona gioca bene, sa soffrire, ha fatto risultati anche contro le grandi squadre. Non era un campo facile da ribaltare per come si era messa”.

VERONA GENOA GILARDINO Genoa che si porta a 38 punti dando un bello scossone alla classifica. Si questo aspetto Gilardino si è così espresso:

“Oggi sono tre punti pesanti e importanti, abbiamo un ottimo distacco dalla terzultima ma ciò non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo darci obiettivi quotidiani e obiettivi settimanali, diventa fondamentale per il finale di stagione. Abbiamo partite difficili ma belle da giocare, come Fiorentina e Lazio, ci aspetta un bel cammino nel quale dobbiamo mantenere questo entusiasmo. È fondamentale”.

VERONA GENOA GILARDINO Inevitabile ancora una volta la domanda sul futuro di Gilardino al centro di rumors di mercato in particolare verso la Fiorentina:

“Parlando naturalmente con la società ci siamo detti che tutte le novità verranno comunicate, io mi auguro sicuramente a breve. C’è grande affetto da parte mia per questi colori e questo ambiente, per la nostra gente e il nostro popolo che anche oggi era numerosissimo. Valuteremo assieme alla società la cosa migliore”.

