Verona – Fiorentina: ottimo Hellas, la decide Di Carmine[LIVE]

VERONA FIORENTINA – Dall’inviato a Verona –

Match fra tifoserie gemellate quello di Verona dove la Fiorentina con il settore ospiti esaurito sfida l’Hellas con il lutto al braccio per la scomparsa di Roberto Puliero, storico uomo di spettacolo e cronista veronese, soprattutto negli anni dello Scudetto.

Al 9′, soliti applausi per Amrabat che va avanti in azione personale, serve un buon pallone per Lazovic che crossa, la difesa manda la palla in angolo. Verona ancora pericoloso su un calcio d’angolo, Gunter prova il tiro che finisce a lato di poco. Al 12′ nuova conclusione gialloblú con Verre che prova al volo, palla alta ma gesto apprezzabile. Lo stesso attaccante ci prova poco dopo a seguito di una bella giocata di squadra, si tuffa Dragowski e palla in angolo.Sono giá numerose le azioni offensive dei ragazzi di Juric che meriterebbero il vantaggio. La prima parata di Silvestri, invece, arriva al 34′ con il tiro basso e da posizione defilata di Dusan Vlahovic. Al 37′, brivido per la Fiorentina con Faraoni che sbuca in area e chiama alla gran parata Dragowski.

Nella ripresa, dopo cinque minuti, punizione di Vlahovic da posizione interessante ma palla alta. Aumenta il tifo per spingere le squadre al gol e il portiere dei toscani si supera ancora, questa volta sul colpo di testa di Salcedo. Al 65′, vantaggio Hellas Verona con Samuel Di Carmine che di precisione batte il portiere, vantaggio meritato per tre punti scaligeri che permettono di superare in classifica proprio la squadra di Montella e raggiungere un ottimo posto in classifica insieme al Parma.

Tabellino

Hellas Verona: Silvestri; Rrhamani, Gunter; Bocchetti (80′ Dawidowicz), Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo (71′ Zaccagni), Di Carmine (83′ Stepinski)

Allenatore: Ivan Juric

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella (3′ Ceccherini), Caceres; Cristoforo, Benassi (75′ Ghezzal), Badelj, Venuti (59′ Lirola), Dalbert; Ribery, Vlahovic

Allenatore: Vincenzo Montella

Ammoniti: Di Carmine, Pessina, Venuti, Milenkovic, Faraoni

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

