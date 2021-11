Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato a due giorni dalla gara interna di campionato contro l’Empoli. Il mister croato è tornato dopo il Covid:

“Ho saltato una settimana di allenamento, sono stato a casa. Ero collegato al computer, abbiamo preparato tutti assieme con le videochiamate e abbiamo lavorato bene in questa sosta. Sono contento, abbiamo toccato tutte le cose, proviamo a migliorare come è giusto che sia“.

Sull’Empoli: “Sono curioso di vedere la partita di lunedì, quando non si gioca per quindici giorni, c’è un po’ di aspettativa. Arriva una squadra buona, seria come l’Empoli. Ha fatto tanti punti fuori casa, può essere un caso ma anche no: hanno le loro caratteristiche, vengono qua a fare il loro gioco e noi saremo pronti con il nostro. Mi aspetto una bella partita e che confermiamo il buon momento. Sono contento della crescita e del lavoro“.

Altre considerazioni di Tudor: “La partita ci farà capire come siamo noi. Mi aspetto tanto perché abbiamo giocatori bravi, forti e mi aspetto di dare sempre cento. Caprari? Lo vedo dentro, bel segnale, può fare ancora meglio e ha doti importanti sia su assist, che tiro e dribbling, un giocatore completo e gli auguro di non accontentarsi mai”.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

