Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della gara interna di campionato che il Verona giocherà contro l’Inter. Le sue dichiarazioni nella conferenza della vigilia partendo dall’arrivo in attacco di Giovanni Simeone:

“Felice per lui, lo conosco. Credo sposi appieno le caratteristiche di questa squadra e questo ambiente. Potrà dare una grandissima mano, sarà a disposizione già domani“.

Sull’Inter: “Ho visto la partita con il Genoa, mi ha impressionato la forza mentale. E’ andato via Lukaku ma hanno preso un attaccante che io conosco, Edin è da bollino rosso per quello che sa fare in campo, sia finalizzatore che bravo a fare il regista avanzato“.

La formazione: “Penso di cambiare qualcosa, soprattutto dietro. Partirà Ilic, per il resto, vedremo“.

Su Zaccagni: “Molto contento della sua prestazione, poi sono venuti i gol che magari gli sono mancati in passato. Sono convinto che troverà ancora più giovamento fare almeno una stagione a Verona“.

Di Francesco conclude: “Voglia di riscattare la sconfitta per me immeritata contro il Sassuolo. E’ fondamentale avere la massima fiducia, affrontiamo un avversario di grande qualità, rispetto dell’avversario forte ma non impauriti“.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

