Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Catanzaro. Le sue dichiarazioni:

“Complimenti al Catanzaro che ha passato il turno, disputando una buonissima gara contro il Como. E’ una società storica con un allenatore preparato, non sarà semplice e ci vuole grande rispetto. Hanno giocatori interessanti nel reparto avanzato. Dobbiamo affrontare la partita nella maniera giusta, attenzione, concentrazione e determinazione“.

Il rientro dei tifosi allo stadio Bentegodi: “Ho vissuto da avversario un pubblico veramente caldo, mi auguro al più presto si possa riempire“.

Indicazioni sul centrocampo: “Frabotta mi permette di usare Lazovic da una parte o dall’altra; in base alla partita, mi tornerà utile poterlo mettere anche a destra“.

Su Ilic: “Grande prospettiva e talento, non dobbiamo perdere la grande umiltà del lavoro“.

Altre dichiarazioni del mister gialloblù: “Sono ottimista di natura. Vedo grande spirito di squadra che non va mai perso e in questo senso, è come il primo anno al Sassuolo“.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

