Fabio Depaoli è il nuovo rinforzo dell’Hellas Verona: il difensore arriva dalla Sampdoria e per lui è un ritorno in città dopo aver militato diverse stagioni con la maglia del ChievoVerona, squadra nella quale ha disputato le giovanili. Di seguito, un estratto del comunicato ufficiale che rende noti i termini:

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 24enne laterale, di piede destro, Fabio Depaoli, calciatore trentino che ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e che ha scelto il 29 come numero di maglia“.

