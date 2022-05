Primo cambio significativo nella società Hellas Verona che vedrà presto sciolti i dubbi legati al futuro della guida tecnica: intanto, il ds Tony D’Amico lascia dopo sei anni il club veneto come ufficializzato in una nota della società scaligera che ringrazia il suo operato. D’Amico vantava un ottimo feeling con l’ex allenatore Ivan Juric e poi Igor Tudor che dopo il confronto con la società dovrebbe rendere noto il suo futuro: non c’è ottimismo a Verona, con il croato che consapevole di quanto sia difficile ripetersi, potrebbe cambiare dopo un anno, proprio come fatto da Juric.

OLTRE A “VERONA, D’AMICO SALUTA…“, LEGGI, AD ESEMPIO:

OLTRE A “VERONA, D’AMICO SALUTA…”, LEGGI ANCHE:

VERONA D’AMICO TUDOR