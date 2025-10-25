Verona-Cagliari, Zanetti: “Manteniamo l’identità. Giovane-Orban intoccabili se…”
Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari, ottava giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico veneto:
“Siamo sempre scesi per provare a vincere, non ci siamo riusciti facendo il nostro massimo; la mentalità è sempre la stessa, conta quello che possiamo fare nel futuro, domani è una partita importante e vogliamo per primi vincere la partita ma di fronte c’è sempre l’avversario, gli episodi e la squadra è concentrata non sul passato“.
Possibili cambi in attacco rispetto alla coppia Giovane-Orban: “Nella mia testa non ci sono coppie rigide in nessuna zona del campo, ho visto due giocatori di livello altissimo che secondo me era da tanto tempo che non c’erano qui; in questo momento sono in difficoltà realizzativa ma si allenano bene, hanno occasioni e devo sostenerli, penso siano due ottimi giocatori e non li voglio assolutamente perdere, per me sono intoccabili se stanno bene fisicamente e mentalmente al cento per cento. Stiamo provano varie soluzioni e sui dettagli, penso sempre che il lavoro sia la soluzione. Hanno alzato le aspettative, sono giovani e hanno alzato l’indice di pericolosità“.
Zanetti aggiunge: “Voglio mantenere la nostra identità di sempre, ho fatto i complimenti ai ragazzi dopo Pisa, la squadra ha interpretato bene senza sbagliare l’atteggiamento, c’è il carattere giusto e siamo una squadra, è evidente e questo va assolutamente mantenuto. Va fatta una partita lucida, l’avversario è attrezzato, con calciatori forti, organizzato e messi meglio in classifica perché più di noi hanno la concretezza, un avversario che verrà qui a fare battaglia.
Molti si lamentano? Io no, mai stato così felice di allenare questi ragazzi, questa classifica non la meritiamo e il nostro unico obiettivo è migliorarla. La squadra ha un margine importante e merita fiducia. Domani è uno scontro diretto ma mancano una trentina di partite, difensivamente abbiamo delle certezze, fisicamente stiamo bene.
Harroui? Nel tempo entrerà prepotentemente, ci darà tanto.
Senza tifosi per tre mesi in trasferta? Dispiace quando si spara sul mucchio, per noi è una perdita grossa”.
Qui il video integrale della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club gialloblù.
OLTRE A “VERONA-CAGLIARI, ZANETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Cagliari, Pisacane: “Avversario collaudatissimo, non voglio finali passivi. Mina e Deiola…”
- Milan-Pisa, Allegri: “Fuga? Calma, piedi per terra e lavorare per la quota Champions”
- Milan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero
- Italia-Israele, Retegui porta gli azzurri ai playoff Mondiali 2026: commenti post gara
- Estonia-Italia, Kean (che poi si infortuna), Retegui e Pio Esposito: i commenti post gara
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Inter, dopo la sosta ottobre di fuoco e settimana di scontri diretti in trasferta
- Verona-Sassuolo, produzione ma carestia del gol: colpo neroverde
- Inter-Cremonese, Chivu: “Trovato equilibrio, in allenamento mischio le cose; dispiace per Thuram”
- Atletico Madrid, primo gol per Raspadori: 5-1 in Champions contro l’Eintracht
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Israele-Italia, botte-risposte nel pazzesco 4-5: i commenti post gara qualificazioni Mondiali
- Italia, Donnarumma: “Giovani e con talento, obiettivo vincere con City e Nazionale. Gattuso, Luis Enrique, Guardiola…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”