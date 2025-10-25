Verona-Cagliari, Zanetti: “Manteniamo l’identità. Giovane-Orban intoccabili se…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 25 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari, ottava giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico veneto:

“Siamo sempre scesi per provare a vincere, non ci siamo riusciti facendo il nostro massimo; la mentalità è sempre la stessa, conta quello che possiamo fare nel futuro, domani è una partita importante e vogliamo per primi vincere la partita ma di fronte c’è sempre l’avversario, gli episodi e la squadra è concentrata non sul passato“.

Possibili cambi in attacco rispetto alla coppia Giovane-Orban: “Nella mia testa non ci sono coppie rigide in nessuna zona del campo, ho visto due giocatori di livello altissimo che secondo me era da tanto tempo che non c’erano qui; in questo momento sono in difficoltà realizzativa ma si allenano bene, hanno occasioni e devo sostenerli, penso siano due ottimi giocatori e non li voglio assolutamente perdere, per me sono intoccabili se stanno bene fisicamente e mentalmente al cento per cento. Stiamo provano varie soluzioni e sui dettagli, penso sempre che il lavoro sia la soluzione. Hanno alzato le aspettative, sono giovani e hanno alzato l’indice di pericolosità“.

Zanetti aggiunge: “Voglio mantenere la nostra identità di sempre, ho fatto i complimenti ai ragazzi dopo Pisa, la squadra ha interpretato bene senza sbagliare l’atteggiamento, c’è il carattere giusto e siamo una squadra, è evidente e questo va assolutamente mantenuto. Va fatta una partita lucida, l’avversario è attrezzato, con calciatori forti, organizzato e messi meglio in classifica perché più di noi hanno la concretezza, un avversario che verrà qui a fare battaglia.

Molti si lamentano? Io no, mai stato così felice di allenare questi ragazzi, questa classifica non la meritiamo e il nostro unico obiettivo è migliorarla. La squadra ha un margine importante e merita fiducia. Domani è uno scontro diretto ma mancano una trentina di partite, difensivamente abbiamo delle certezze, fisicamente stiamo bene.

Harroui? Nel tempo entrerà prepotentemente, ci darà tanto.

Senza tifosi per tre mesi in trasferta? Dispiace quando si spara sul mucchio, per noi è una perdita grossa”.

Qui il video integrale della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club gialloblù.

