Verona-Cagliari, Zanetti: “Avversario tra i più attrezzati, in palio punti pesanti ma non decisivi”

Alessandro Collu · Pubblicato il 27 Aprile 2025 · Aggiornato il 28 Aprile 2025

Paolo Zanetti, mister dell’Hellas Verona ha presentato in conferenza lo scontro diretto casalingo contro il Cagliari, uno dei due posticipi che chiuderanno domani la trentaquattresima giornata di Serie A 2024/25. Così il tecnico veneto:

“In questo momento penso sia importante far punti, lo vogliamo noi, i nostri avversari, sarà una partita combattuta, difficile contro una squadra attrezzata per l’obiettivo, sanno coprire bene le assenze con ottimi giocatori sarà importante non decisiva ma i punti pesano. Sarr? La crescita nostra dipende molto anche dai nostri attaccanti, lo sviluppo del gioco; stanno dialogando bene, quello che sta mancando è il gol e lui stesso vorrebbe segnare e per come li vedo in settimana arriveranno ma al primo posto c’è la prestazione per la squadra“.

Zanetti aggiunge: “Siamo una squadra che fa fatica a gestire le situazioni, dobbiamo fare la partita al nostro massimo, spavalda, senza fare calcoli ma dobbiamo essere lucidi, fare la nostra miglior prestazione e poi fare i conti“.

Questa volta abbondanza a centrocampo: “Rientrano Serdar, Suslov, Niasse; ho le idee chiare rispetto ad altre volte, ho anche cambi strutturati”.

Zanetti conclude: “La quota (salvezza) non la decidiamo noi, questi punti non bastano e ce n’è la spinta per farne altri. Il Cagliari è una squadra forte oltre che ben allenata; è una delle più attrezzate se non la più attrezzata per la salvezza, in casa molto forte, risultati anche fuori partita, pesante per entrambe le squadre e bisognerà fare una prestazione importante, energia giusta insieme alla nostra gente in una annata dove abbiamo anche visto i fantasmi e ora siamo vicini al nostro obiettivo“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del club scaligero.

