Verona-Cagliari, Pisacane: “Avversario collaudatissimo, non voglio finali passivi. Mina e Deiola…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta del Cagliari sul campo dell’Hellas Verona, ottava giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico dei rossoblù:

“Mina ha avuto il risentimento al bicipite femorale e non c’è questa voglia di insistere a tutti i costi, poi Deiola che ha avuto un problema settimana scorsa e non bisogna avere frenesia, è giusto farli fermare. Detto questo, per me è la terza finale di queste prime otto partite, viviamo un campionato nel campionato dove sicuramente c’è bisogno di furore, energia e la dobbiamo mettere su ciò che possiamo costruire; è l’andata di una finale, sicuramente importante, si prepara stando attenti ai dettagli e troveremo un avversario di tutto rispetto”.

Il Verona che tira molto ma segna pochissimo: ” Una squadra collaudatissima, aveva lo stesso allenatore, ha fatto un campionato dove ha sofferto parecchio, aveva un organico per rimanere in Serie A e oggi ha un concetto sottoforma di metodologia collaudato e rinforzato da questi ragazzi che hanno dato ulteriore tasso tecnico al gruppo, è una delle squadre con l’XG più in alto, poi nel calcio non c’è una scienza esatta“.

Si ritorna sull’assenza di Mina: “Partiamo avanti un discorso dal dieci luglio, preparare la partita prima sulle caratteristiche dei giocatori che abbiamo, l’impostazione senza Mina cambia anche a seconda dell’avversario“.

Pisacane aggiunge: “Importante creare certe occasioni, se non arrivi c’è un problema di fondo. Bisogna continuare a fare quello che si sta facendo, poi i gol arriveranno. Ho una responsabilità grande scegliendo, facendomi scegliere e come capogruppo di questa squadra non posso permettere che negli ultimi venti minuti la squadra sia passiva e senza furore. Zé Pedro? Ci parlo tantissimo come con tutti, viene non da uno dei cinque migliori campionati, deve ambientarsi e passa non condannandolo e mettendo l’accento sulla prima cosa che sbaglia, sono convinto che quanto prima possa far vedere il suo potenziale”.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club sardo.

