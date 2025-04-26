Verona-Cagliari, lunedì lo scontro salvezza: torna Suslov, Piccoli pesante assenza
Verona-Cagliari chiuderà la trentaquattresima giornata di Serie A insieme a Lazio-Pama e allo stadio Bentegodi, di scena un vero e proprio scontro salvezza, nonostante una maggiore tranquillità di classifica per i gialloblù, forti anche dei precedenti positivi: + 7 sulla terz’ultima per il Verona, + 5 per il Cagliari.
Per quanto riguarda le probabili formazioni, assenti i due centravanti titolari: la presenza di Tengstedt per i veneti è stata intermittente questa stagione mentre per i sardi pesa la squalifica di Piccoli, goleador della squadra con 9 gol e 3 assist in 33 presenze, oltre a quella dell’infortunato Mina; se mister Zanetti conferma la coppia Sarr-Mosquera con dietro la qualità del rientrante Suslov, salvo sorprese mister Nicola dovrebbe schierare Pavoletti, supportato dietro da Viola e Zortea-Luvumbo sulle ali.
VERONA-CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI
Verona: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Bradaric, Bernede, Duda, Tchatchoua; Suslov; Sarr, Mosquera
Allenatore: Paolo Zanetti
Cagliari: Caprile; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Prati, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Pavoletti
Allenatore: Davide Nicola
