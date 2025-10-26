Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
Dall’inviato a Verona – Alla ricerca della prima vittoria stagionale, in una bella giornata di fine ottobre l’Hellas ospita il Cagliari privo di almeno una importante assenza per reparto, Mina-Deiola-Belotti e voglioso di riprendere la strada dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna.
Precedenti soprattutto al Bentegodi favorevoli al Verona ma nello scorso campionato due vittorie del Cagliari, oggi sostenuto da tanti tifosi arrivati soprattutto dal nord Italia.
Dopo pochi minuti, è Borrelli ben servito da un lancio che sorprende la difesa il primo ad avvicinarsi al gol, seguito da Gaetano al 13′ con un rasoterra pericolosissimo. A sorpresa, al 23′ sono i gialloblù a passare in vantaggio dieci minuti dopo, autore di testa Gagliardini al suo primo con i veneti. Al 33′ enorme chance Hellas con una doppia occasione: prima la traversa di Serdar, poi la gran parata di Caprile sulla testa di Orban che prova ad indirizzarla dentro la porta.
Nella ripresa, Cagliari ancora con possesso palla e alla ricerca del gol come nella prima parte di match ma anche l’Hellas sembra proseguire il suo tabù con la porta avversaria come al 55′ quando Giovane trova Caprile a deviare in angolo. Cinque minuti dopo, azione veloce sulla destra, bella ripartenza che viene finalizzata da Orban per il 2-0. Non è finita: al 76′, accorcia il punteggio Idrissi, difensore italomarocchino ventenne nato in Sardegna, oggi titolare. Nel recupero, ultimi sforzi dei ragazzi di Pisacane portano al 2-2 del subentrato Felici, rimandando la prima vittoria della squadra di Zanetti.
Tra qualche giorno, turno infrasettimanale di campionato, Como-Verona e Cagliari-Sassuolo le sfide delle due squadre; gli scaligeri ospiteranno poi l’Inter tra una settimana esatta.
HELLAS VERONA: Montipò; Nunez (16′ Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (70′ Fallou) Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1′ st Bernede), Bradaric; Giovane (77′ Sarr), Orban (77′ Harroui)
Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI: Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra (77′ Felici), Liteta (1′ st Adopo), Prati (86′ Mazzitelli), Obert; Folorunsho (62′ Pavoletti); Gaetano (62′ Luvumbo), Borrelli (77′ S. Esposito)
Allenatore: Fabio Pisacane
Ammoniti: Akpa-Akpro, Gagliardini, Nelsson, Obert, Mazzitelli
Arbitro: Federico Dionisi (sezione L’Aquila)
VERONA-CAGLIARI, DICHIARAZIONI POST GARA
(A breve)
