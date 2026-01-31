Verona, Bowie ufficiale: tra un mese, l’incontro con il connazionale McTominay

Dopo l’ufficialità dell’arrivo in prestito di Lovric, l’Hellas Verona annuncia quello dello scozzese Kieron Bowie dall’Hibernian, questa operazione a titolo definitivo: l’attaccante ventitreenne, esperienze in Scottish Premier League e Scottish Championship e in Inghilterra Premier League e League Two ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Bowie, 18 presenze e 6 reti la scorsa stagione, 22 presenze e 8 reti in questa in corso si misurerà nel campionato italiano e tra un mese incontrerà anche il suo connazionale Scott McTominay che arriverà con il Napoli a Verona per la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26, oltre al brasiliano Giovane che prima della recente cessione agli azzurri guidava proprio l’attacco scaligero.