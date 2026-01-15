Verona-Bologna, rincorsa europea rossoblù: così al Bentegodi

© foto archivio Stefano D’Offizi

Dall’inviato a Verona – Dopo le due sconfitte casalinghe di gennaio contro Torino e Lazio, l‘Hellas Verona prova ad invertire la tendenza cercando punti salvezza affrontando in questo recupero della sedicesima giornata di Serie A un Bologna nono in classifica e voglioso di tornare in Europa nella prossima stagione.

Match che parte senza troppe emozioni ma la prima è significativa: ripartenza Hellas al 13′, Orban servito da Bernede, batte Ravaglia e anima i tifosi presenti al Bentegodi. Ospiti che continuano con pazienza e possesso palla per poi colpire al 20′ con un gran tiro di Orsolini che firma l’1-1.

Dopo il pari, nuovo botta e risposta: prima Castro chiama alla parata non difficile Montipó, dall’altra parte Bradaric crossa molto bene ma Orban di testa non è preciso.

Al 28′, troppo spazio per il Bologna che confeziona un’azione pregevole, arriva Odgaard per il sorpasso rossoblù.

Con il passare dei minuti, la squadra di Italiano controlla sempre più il gioco e prima dell’intervallo, altra perla balistica, questa volta di Castro con traversa-gol e 1-3 che incanala la gara.

Secondo tempo con pochi contenuti: Zanetti prova a spingere su pressing, energia e velocità ma in questo momento il Verona è quasi da encefalogramma piatto, Italiano impazzisce per alcune scelte e situazioni dei suoi. Partita che si rivela poco più di un allenamento per gli emiliani ma gli ultimi minuti regalano un finale vivo dopo l’autogol di Freuler. Flipper in area del Bologna e parata di Ravaglia su Sarr, Italiano si agita ancora e interviene con dei cambi; si spinge per un ultimo sforzo ma il risultato non cambia.

Il Verona resta ultimo insieme al Pisa: prossima gara lunedì, trasferta con avversaria la Cremonese mentre il Bologna, ora ottavo ospiterà domenica la Fiorentina.

VERONA-BOLOGNA: TABELLINO

Verona: Montipò; Núñez (1′ st Slotsager), Nelsson, Valentini; Niasse (75′ Fallou), Serdar (52′ Giovane), Al Musrati (52′ Gagliardini), Bernede, Bradaric; Sarr (81′ Mosquera), Orban

Allenatore: Paolo Zanetti

Bologna: Ravaglia; Holm (79′ Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (65′ Moro); Orsolini (89′ Fabbian), Odgaard (79′ Ferguson), Dominguez; Castro (65′ Immobile)

Allenatore: Vincenzo Italiano

Ammoniti: Núñez, Vitik

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia