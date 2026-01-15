Verona-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Secondo atto dei recuperi della sedicesima giornata di Serie A. Al Bentegodi va in scena Verona-Bologna, sfida delicata per entrambe, con obiettivi diversi ma la stessa necessità di fare punti. Calcio d’inizio fissato alle 18.30, in un contesto che impone riflessioni attente tra turnover e scelte obbligate.

Le scelte del Verona

Il Verona di Paolo Zanetti riparte dal 3-5-2. Davanti a Montipò, spazio a Nunez, Bella-Kotchap e Valentini, chiamati a reggere l’urto di un Bologna tecnico e verticale. Sulle corsie agiranno Belghali e Frese, mentre in mezzo al campo toccherà a Niasse, Gagliardini e Bernede garantire equilibrio e fisicità. In avanti la coppia Giovane-Orban, scelta che punta su dinamismo e profondità.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Bologna di Italiano

Modulo speculare ma interpretazione diversa per il Bologna di Vincenzo Italiano, che conferma il 4-2-3-1. In porta Skorupski, con Holm, Heggem, Vitik e Miranda a comporre la linea difensiva. In mediana Ferguson e Pobega, chiamati a dare ordine e ritmo. Sulla trequarti Orsolini, Odgaard e Dominguez, a supporto dell’unica punta Castro.

Verona-Bologna, le probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Diretta disponibile tramite app su smart tv, Sky Q e sul canale DAZN su Sky, con opzione dedicata a pagamento.