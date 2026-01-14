Verona-Bologna, Italiano: “Cerchiamo continuità, il sogno di tutti è mantenere l’Europa”

Verona-Bologna, parla Italiano alla vigilia della trasferta allo stadio Bentegodi

Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa per presentare il recupero della gara di campionato che il Bologna giocherà a Verona. Alcune dichiarazioni dell’allenatore rossoblù:

“Le ultime partite del Verona sono partite di grande sostanza, qualità, intensità: pareggia con il Napoli, batte l’Atalanta, in casa fa grandi prestazioni, sono partite difficili e devi interpetrarle bene, giocare in entrambe le fasi; ha fisicità, qualità davanti, dietro una squadra che se vuoi far male devi giocare con una certa velocità e capacità tecnica, partita difficile che permette di aggiungere sia a noi che a loro punti importanti in classifica. Cerchiamo di dare continuità alla prova di Como, quelle risposte che abbiamo avuto a quella prestazione in reazione ad un periodo negativo“.

Italiano aggiunge: “Concretezza, errori zero se vuoi stare al passo di quelle davanti che non sbagliano, ci sono tanti punti, la possibilità di rimettere a posto quello che ci è mancato nell’ultimo periodo. Il sogno di tutti noi è mantenere il Bologna in Europa, qualsiasi Europa“.

Immobile? Scalpita per giocare dall’inizio ma gliel’ho detto, non ha ancora i minuti anche se lo vedo molto meglio più sciolto ed è in grande crescita.

Freuler? Ritrovarlo è ritrovare il cervello di questa squadra, in due partite con la condizione al cinquanta-sessanta percento è importante.

L’infortunio di Lucumi? Al mercato ci pensa la società, al momento siamo in pochi, vedremo quello che accadrà.

Cambiaghi? Sa dell’errore, non bisogna rimanere in inferiorità.

Orsolini? Un calo collettivo che non ci ha permesso di essere i soliti, possiamo tornare a correre forte come prima.

Il divieto di trasferta a causa degli episodi prima di Como? A Verona ne arrivavano tantissimi, mancheranno, l’anno scorso ci hanno spinto, il calore e la vicinanza della gente ti dà sempre qualcosa in più“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali del club emiliano.