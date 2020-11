Verona-Benevento, Juric: “Siamo in emergenza, stiamo massacrando i giocatori” [TESTO+VIDEO]

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Stiamo preparando la gara al massimo tra le mille difficoltà ma vogliamo fare una bella partita, la prestazione e il risultato. Ci siamo allenati per questo, è troppo presto per fare calcoli di classifica”.

Note sui singoli: “Veloso è fuori, Vieira si è fatto male e mi dispiace, cresceva. Anche Colley ha preso una brutta botta e non riesce ad allenarsi bene, siamo in emergenza ma vedo dall’altra parte una voglia del gruppo di uscire da questa situazione. Ilic? Bene, è molto giovane, margini di crescita a livello muscolare, vedo un potenziale enorme sia a livello di organizzazione di gioco che tiro, inserimento, passo. Lovato e Ceccherini magari non fanno tutta la partita ma ci sono, in difesa cominciano ad esserci più scelta ma ho perso centrocampo e attacco“.

Riflessioni sul perché degli infortuni e delle assenze: “Abbiamo il nostro modo di giocare, prima del Covid abbiamo avuto pochissimi problemi, giocavano sempre gli stessi. Questo è un periodo dove li stiamo massacrando, questa è la mia idea“.

Sul Benevento: “Già l’anno scorso era una squadra da Serie A e hanno fatto un campionato per sé, da soli. Vuole essere offensiva e a volte difensiva, hanno fatto belle partite, si conoscono, lavorano bene. Se non siamo al cento per cento, non abbiamo possibilità: ogni partita va presa al massimo e occasione di fare punti”.

Filippo Inzaghi e il suo lavoro: “Difficile dare giudizi sui colleghi, sono partiti bene, squadra intensa, carica che gioca il suo calcio a prescindere. Per me è una partita stra-importante, sarà tosta, non arriva una neopromossa, non centra niente“.

Qui il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

